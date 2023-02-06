Минулої доби росіяни обстріляли 21 населений пункт Запорізької області, - ОВА

5 лютого окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 21 населеного пункту Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Затишшя, Малинівка, Темирівка, Преображенка, Приморське, Оріхів, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Зелений Гай, Новоселівка, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Павлівка", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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