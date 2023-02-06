Зеленський направив у ВР законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

Зранку 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Як зазначається, законопроєкти 8419 та 8420 авторства глави держави опрацьовуються у Комітеті із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно із законопроєктами, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб та строк проведення загальної мобілізації з 19 лютого 2023 року на 90 діб.

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