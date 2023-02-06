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Зеленський направив у ВР законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

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депутат,вр,рада,верховна
Зранку 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Як зазначається, законопроєкти 8419 та 8420 авторства глави держави опрацьовуються у Комітеті із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно із законопроєктами, пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб та строк проведення загальної мобілізації з 19 лютого 2023 року на 90 діб.

Також читайте: ВР найближчим часом продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, - Железняк

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Свої чотири повістки теж направив на Комітет?
  • Olena Lynch
    Корупція під час військових дій має бути прирівняна до мародерства, за це має бути запроваджено найвищу міру покарання, хоча б у воєнний час. Може, тоді побояться суки так красти.
  • gemixx11
    якби зібрали роту з дітей чиновників то бійна вже б закінчилась
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