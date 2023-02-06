До порту в Маріуполі окупанти переміщують РСЗВ, ППО та живу силу, - Андрющенко

Вночі в порт Маріуполя зафіксовано переміщення РСЗВ, вантажівок з БК, ППО та живої сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти задіяли порт для накопичення військової сили. Вночі в порт зафіксовано переміщення щонайменше 8 одиниць РСЗВ, 6 автобусів з поки живою силою, 6 вантажівок з БК та дві системи ППО типу с-300. Маріуполь продовжують накачувати окупантами", - написав він.

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