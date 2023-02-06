Рашисти 37 разів били по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено освітній заклад і будинки

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. Як зазначається, Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки. "Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 4 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Росіяни збудували на півдні України військову базу. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська