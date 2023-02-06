Рашисти 37 разів били по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено освітній заклад і будинки
3650
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки.
"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 4 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.