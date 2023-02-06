Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків землетрусу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини у зв’язку із землетрусом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я висловлюю свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини і сім’ям тих, хто загинув під час землетрусу в Туреччині, і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за данми ЗМІ на південному сходіТуреччини стався сильний землетрус магнітудою 7,4 бала. Відомо про щонайменше 76 загиблих.