Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків землетрусу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини у зв’язку із землетрусом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я висловлюю свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини і сім’ям тих, хто загинув під час землетрусу в Туреччині, і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за данми ЗМІ на південному сходіТуреччини стався сильний землетрус магнітудою 7,4 бала. Відомо про щонайменше 76 загиблих.

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