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Росія планує легалізувати захоплення частини території України, провівши там псевдовибори, - британська розвідка

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псевдовибори
Голова ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що 10 вересня 2023 року відбудуться регіональні вибори в нещодавно анексованих районах України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Включення виборів у той же день голосування, яке заплановане по всій Росії, наголошує на прагненні керівництва представити території як невід'ємні частини федерації", зазначається у зведенні.

За даними британської розвідки, проведення "виборів" слідує за зусиллями з "русифікації" окупованих територій, які включають зміну систем освіти, зв'язку і транспорту.

"Попри те, що у Росії виборцям більше не доступний значний демократичний вибір навіть на регіональних виборах, лідери, швидше за все, висунуть аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - вважають у Міноборони Британії.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • дератизатор
    І шо?
    Колорадські жуки теж мабудь якісь референдуми проводять в баби Галі на городі, але це якось мало хвилює бабу Галю і її оприскувач...))
  • Olena Lynch
    Це до сраки що вони там вирішили, наші військові все це вирішують. Ми вже чули крики шизофреніка, що Херсон - це територія рашки назавжди.
  • Garry Grant
    До 10 вересня валька-стакан остаточно зіп'ється та здохне від цирозу.
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