Росія планує легалізувати захоплення частини території України, провівши там псевдовибори, - британська розвідка

Голова ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що 10 вересня 2023 року відбудуться регіональні вибори в нещодавно анексованих районах України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Включення виборів у той же день голосування, яке заплановане по всій Росії, наголошує на прагненні керівництва представити території як невід'ємні частини федерації", зазначається у зведенні.

За даними британської розвідки, проведення "виборів" слідує за зусиллями з "русифікації" окупованих територій, які включають зміну систем освіти, зв'язку і транспорту.

"Попри те, що у Росії виборцям більше не доступний значний демократичний вибір навіть на регіональних виборах, лідери, швидше за все, висунуть аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - вважають у Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воєнний стан на окупованих територіях - це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії, - Данілов