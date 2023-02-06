Під Бахмутом загинув дизайнер із Запоріжжя Тарас Воротний

Під Бахмутом загинув запорізький дизайнер та ілюстратор Тарас Воротний. Йому був лише 31 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Демократичної сокири.

"Тебе мало хто знав, бо ти не любив публічності. Але кожен з нас носив частинку тебе зі собою. Прапор, плакат, листівка, шеврон, футболка, наші пости в усіх соцмережах — ми й не знаємо, чи був хоч один проєкт без тебе", - йдеться в повідомленні.

У Демсокирі зазначили, що Тарас Воротний був патріотом України, брав участь у Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Друзі згадують про Тараса як про дуже добру, щиру людину, з тонким почуттям гумору.

"Ті, хто носить на рукаві патч з двома сокирами у ромбі. І всі, хто хоч колись тримав у руках прапор ДемСокири. Згадайте сьогодні його автора", - наголосили в організації.

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