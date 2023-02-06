461 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ, - Офіс Генпрокурора

Понад 1380 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Стало відомо, що 2 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гола Пристань Херсонської області загорівся автомобіль. В ньому перебувало троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Дитина загинула", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та на визволених територіях.

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