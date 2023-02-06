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Росіяни на Луганщині стягують все більше резервів, - Гайдай

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окупанти
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини бережуть боєкомплект для майбутнього наступу.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Все більше резервів росіяни стягують на Луганщині. Техніку вони ховають у лісосмугах або заривають", - зазначив він.

За словами Гайдая, окупанти зараз бережуть боєкомплект для майбутнього наступу.

Очільник ОВА додав, що українським захисникам необхідна атакувальна зброя.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Огусто
    По 800 з лишком за добу наші прихорошують оркостадо. Давайте ще.
    Слава нашим Доблесним воїнам!
  • VOLVO XC 70
    а Бубочка Резников и прочая шобла ворующие миллиардами выслали?
  • Gir Mihal 6f528e5d
    Здається хі та ха,про чмобіків,закінчується?І всі базікання про нездатність рашистів реформуватись та перебудовувати тактику теж закінчуються?От до чого призводить недооцінка ворога та "шапкозакидайство".
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