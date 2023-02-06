Росіяни на Луганщині стягують все більше резервів, - Гайдай
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Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини бережуть боєкомплект для майбутнього наступу.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Все більше резервів росіяни стягують на Луганщині. Техніку вони ховають у лісосмугах або заривають", - зазначив він.
За словами Гайдая, окупанти зараз бережуть боєкомплект для майбутнього наступу.
Очільник ОВА додав, що українським захисникам необхідна атакувальна зброя.