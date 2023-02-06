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Російські військові 6 лютого обстріляли одну із церков у Херсоні, - міськрада

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херсон
Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсону. Вранці 6 лютого під ворожим вогнем опинилася одна з церков міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.

"Загиблих та постраждалих немає. У будівлі церкви пошкоджені вікна та двері", - йдеться в повідомленні. 

Росіяни продовжують "воювати" з цивільним населенням. 

"Учора близько опівночі ворог обстріляв мкрн Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівку. Пошкоджені приватні будинки, перебито газову трубу. Постраждала одна людина", - зазначили в міськраді. 

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Автор: Марина Макєєва

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