Російські військові 6 лютого обстріляли одну із церков у Херсоні, - міськрада
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Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсону. Вранці 6 лютого під ворожим вогнем опинилася одна з церков міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.
"Загиблих та постраждалих немає. У будівлі церкви пошкоджені вікна та двері", - йдеться в повідомленні.
Росіяни продовжують "воювати" з цивільним населенням.
"Учора близько опівночі ворог обстріляв мкрн Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівку. Пошкоджені приватні будинки, перебито газову трубу. Постраждала одна людина", - зазначили в міськраді.