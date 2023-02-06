Російські військові 6 лютого обстріляли одну із церков у Херсоні, - міськрада

Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсону. Вранці 6 лютого під ворожим вогнем опинилася одна з церков міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.

"Загиблих та постраждалих немає. У будівлі церкви пошкоджені вікна та двері", - йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують "воювати" з цивільним населенням.

"Учора близько опівночі ворог обстріляв мкрн Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівку. Пошкоджені приватні будинки, перебито газову трубу. Постраждала одна людина", - зазначили в міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти 37 разів били по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено освітній заклад і будинки