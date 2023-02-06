Нардеп, ексчлен ОПЗЖ Абрамович написав заяву про складання мандата, - Арахамія

Сьогодні, 6 лютого, написав заяву про складання мандата колишній член фракції ОПЗЖ Ігор Абрамович.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Арахамія нагадує, що саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

"Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ. Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, - свій серед чужих у тилу п’ятої колони", - зазначає він.

Також Арахамія зауважує, що створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення, у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором.

"Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", - звертається він до колег по парламенту, які представляють заборонену ОПЗЖ.

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