Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, - ВМС
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Станом на 6 лютого, у Чорному та Азовському морях перебувають два ворожі кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 06.02.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
- в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 19 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 15 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.