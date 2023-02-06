Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, - ВМС

Станом на 6 лютого, у Чорному та Азовському морях перебувають два ворожі кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ. Станом на 06.02.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети. За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 19 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв, - ВМС

Автор: Марина Макєєва