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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, - ВМС

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рф,корабель
Станом на 6 лютого, у Чорному та Азовському морях перебувають два ворожі кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 06.02.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 19 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 15 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі один корабель, - ВМС 01

Автор: Марина Макєєва

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