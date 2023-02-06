"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ", - Безугла про скасування кадрових рішень у Міноборони
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Заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що цього тижня у Міноборони та Мінстратегпромі не буде призначень та відставок.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Міноборони і Мінстратегпром - поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде", - зазначила парламентарка.
У коментарях до посту Безугла пояснила це ризиками для системи в цілому перед "Рамштайном".
"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо", - додала вона.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня кадрових змін у сфері оборони не буде.