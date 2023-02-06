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"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ", - Безугла про скасування кадрових рішень у Міноборони

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Заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що цього тижня у Міноборони та Мінстратегпромі не буде призначень та відставок.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Міноборони і Мінстратегпром - поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде", - зазначила парламентарка.

У коментарях до посту Безугла пояснила це ризиками для системи в цілому перед "Рамштайном".

"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо", - додала вона.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня кадрових змін у сфері оборони не буде.

Читайте: "Слуга народу" Безугла: Новий міністр оборони буде наступного тижня

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Оооо, всплыла ошибка природы. До вчерашнего дня не слышно было это пугало безмозглое.
  • Роман с камнем
  • Alfa Alpha
    Ага. Получается на жизненно важные переговоры поедет "хромая утка"? Совсем охренели?
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