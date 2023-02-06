У бою під Бахмутом загинув військовий з Дніпропетровщини Валентин Світлицький

31 січня в бою з російським окупантами поблизу міста Бахмут загинув військовий з Дніпропетровської області Валентин Світлицький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наше місто".

"Він був на фронті з перших днів війни, до останнього подиху був вірний присязі та Українській державі. Але війна завжди забирає найкращих. Героя не стало на 56-му році життя.

4 лютого у селищі Меліоративне Новомосковського району воїна провели в останню путь", - йдеться в повідомленні.

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