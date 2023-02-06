Міноборони Польщі про можливість передачі F-16 Україні: "У нас їх надто мало"

Польський міністр оборони Маріуш Блащак уникнув прямої відповіді на запитання, чи передасть Варшава Силам оборони України винищувачі F-16, якщо Вашингтон схвалить їхній реекспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, у ВПС Польщі мало цих бойових літаків.

"У нас їх надто мало, всього 48. Шкода, що при ухваленні рішення про закупівлю не було обрано більший контракт", - зазначив Блащак.

Він нагадав, що "саме польський тиск" на партнерів по НАТО допоміг Україні отримати ЗРК Patriot та танки Leopard.

Міністр припустив, що війна Росії проти України закінчиться не скоро, але Польща завжди підтримуватиме сусідів на сході, бо "вільна Україна означає вільну Польщу".

"Якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на цьому. Президент Лех Качинський це зрозумів, це варто зрозуміти кожному з нас", – наголосив глава Міноборони Польщі.

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