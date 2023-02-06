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Під Бахмутом загинув 34-річний Павло Гарькавий з Дніпропетровської області

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34-річний Павло Гарькавий загинув під Бахмутом. Без батька залишилися двоє синів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.

"Павло був одним з перших добровольців, які вирушили на фронт з нашого міста, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Завжди на передовій, на найгарячіших напрямках цієї війни. Він боровся за свободу України від злої волі чужинців. Справжній Герой.

Щирі співчуття родині Павла. Ми назавжди збережемо пам'ять про його жертовність, про його подвиг. Вічна слава нашому Герою", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Воїни Світла, Воїни Добра. Вічна Пам'ять Героям.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя...
  • Наталия П
    Слава Герою. Сподіваюсь, що Батьківщина не залишить його дітей без допомоги.
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