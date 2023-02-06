Окупанти на Луганщині змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства й отримувати паспорти РФ, - Центр національного спротиву
6202
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорт РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"До всіх вчителів, які залишилися працювати на ТОТ, було донесено, що їх звільнять, якщо вони не отримують паспорт ворога. Паспорти вони мають отримати по пришвидшеній програмі.
При цьому вчителі написати заяву на відмову від українського громадянства, хоча у рф дозволено мати два паспорти", - йдеться в повідомленні.