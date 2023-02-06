Споживання електроенергії зростає, аварійні відключення в Одесі, Києві та на Київщині, - "Укренерго"

Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (піки споживання).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії.

В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

"Причина дефіциту: внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак Росії на енергосистему України пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. "Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. Крім того, відновлені об’єкти та резервні схеми живлення мають знижену надійність. Наслідки російських атак відчутні не тільки під час влучань, а й, на жаль, через деякий час після цього", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

"Внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.

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У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Нагадується також, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.