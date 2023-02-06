Розвідка аналізує всю інформацію, щоб зрозуміти, який стан справ оборонно-промислового комплексу РФ, - Скібіцький

Розвідка України аналізує кіберпростір, щоб розуміти стан справ в оборонно-промисловому комплексі Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"У сучасному світі кіберпростір - це клондайк інформації. Ми аналізуємо всю інформацію для того, щоб зрозуміти який стан справ оборонно-промислового комплексу РФ, які є критичні моменти для РФ. Наприклад, якщо це крилата ракета або якийсь високоточний боєприпас, то таке озброєння виготовляється не на одному підприємстві. Тобто, десятки заводів та КБ можуть бути залучені до процесу виробництва, удосконалення, різних необхідних сервісів. І якщо ми знайдемо хоча б одне підприємство в ланцюжку, яке виробляє якусь вагому деталь, без якої ракета не полетить і зможемо зробити так, щоб цих поставок не було – це й буде справжній успіх", - розповів він.

За словами Скібіцького, обхід Росією міжнародних санкцій - це наразі одна із ключових проблем противника, тому що заборона на постачання товарів військового та подвійного призначення у 2022 році запрацювала.

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"Також під санкціями все те, що стосується високотехнологічного озброєння. Коли ми бачимо, що РФ використовує дуже багато комплектуючих із провідних країн світу, необхідно вжити заходів для припинення поставок критичних комплектуючих. Наш профільний науково-дослідний інститут розбирає усі трофейні зразки до гвинтика. Ми знаємо усі таємниці трофейного озброєння, і дрібниць тут ніколи немає", - пояснив він.

Представник ГУР МО зазначив, що цією інформацією Україна ділиться з партнерами для того, щоб перекрити канали постачання комплектуючих для Російської Федерації.

"Ворог це розуміє і наразі намагається провести імпортозаміщення, але ми знаємо, що реальних результатів за цим напрямком досягти їм буде надзвичайно складно, а інколи й неможливо взагалі. В цілому ворог йде на спрощення виробництва зброї. Це дозволяє йому звітувати про кількість виробленого, однак за характеристиками це вже зовсім не та зброя. Тому ми знаходимо чимало підтверджень. Спрощення виробництв стосується передусім високоточного озброєння, і в результати воно перестає вже бути високоточним. Якщо вони не мають певних комплектуючих західного виробництва, то просто спрощують систему управління, систему навігації і т.д. Так, це потужна ракета, але вона не відповідає тим характеристикам, що були на самому початку", - додав він.

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