Рашисти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинув 8-річний хлопчик, - ОВА
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Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні перебувало троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці..
"Ця страшна подія зафіксована Генеральною прокуратурою України. Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей. Рашистів обов'язково судитимуть за вбивство наших маленьких янголят!", - йдеться у повідомленні.