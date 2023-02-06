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Польща пропонує, щоб на Мюнхенській конференції країни ухвалили рішення щодо передачі винищувачів Україні, а не просто обговорили можливість

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конференція,мюнхенська
Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а ухвалили рішення з цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв'ю RND заявив посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось.

"Що стосується питання винищувачів, то Польща не хоче бути в цьому питанні наодинці, ми вважаємо, що це рішення має бути ухвалене західними союзниками одноголосно", - сказав дипломат.

Однак, за його словами, потрібно використати будь-які можливості для відповідних консультацій і якомога швидше.

"Політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком Leopard 2, є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі", - сказав Павлось.

"До Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 17 по 19 лютого, залишилося лише 14 днів. Ми запропонували, щоб глави держав і урядів, які зберуться там, не лише обговорили це питання, але й ухвалили рішення", - заявив він.

Посол також зазначив, що було б доцільно, щоб президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися там у форматі Веймарського трикутника, щоб показати, що найважливіші європейські прихильники України повинні згуртуватися.

"Крім того, ми завжди готові до двосторонньої розмови з Німеччиною. Польща має кілька десятків винищувачів радянської розробки, як МІГ-21, так і СУ-22. Але, як я вже сказав, ми хочемо мати єдиний підхід до цього питання з нашими партнерами в ЄС і в НАТО", - заявив дипломат.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Річ Посполита нова
    конфедеративна держава поляків, українців та литовців.

    ці три люті нації порвуть рашку
  • Vasyl Humeniuk
    Якщо західні країни будуть тягнути з ефективною допомогою УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ТО ЗАВТРА ЗАПЛАТЯТЬ ЗА ЗВОЛІКАННЯ НА ПОРЯДОК БІЛЬШЕ.
  • Степан Лукашёв
    Не треба на Богдана стрілки переводити! Не себе подивіться, кого ми вибираємо?! кравчук/кучма--комуняки, чівокуня--гопнік, зек, зара при владі прокремлівська суміш зелених/ригів/опзж. То на якого Богдана Ви посилаєтеся? За Богдана народ не голосував за гречку та гроші! Так Хмельницький з Мазепою петляли, як могли... Але зараз ми з вами керуємо історією ******** України. Але під ногами у нас завжди одні й ті самі граблі!..
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