Російські загарбники вкотре обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано 40 "прильотів", - Держприкордонслужба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під ворожим вогнем опинилися Середино-Будська, Юнаківська та Зноб-Новгородська громади Сумщини, Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.
"Також під мінометним вогнем перебувала Зноб-Новгородська громада. Окупанти випустили 3 міни 120-мм калібру, вогонь відкривали з населеного пункту біла берізка.
По прикордонню Середино-Будської територіальної громади противник з боку населеного пункту зернове вів мінометний обстріл — зафіксовано 4 прильоти.
У другій половині дня російські окупанти накрили територію Юнаківської громади з мінометів, нараховано десяток прильотів.
Ввечері в прикордонні Новгород-Сіверської громади пролунало 25 пострілів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета", — йдеться у повідомленні.