Резніков про можливий наступ окупантів: "Це може бути схід і південь"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни під час можливого наступу не намагатимуться одночасно захопити всю Україну, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, по чуть-чуть, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, найбільш серйозні угруповання окупантів наразі перебувають на півдні та сході України. Війська РФ концентруються для того, щоб піти іншою тактикою на цих напрямках.

"Якщо ми говоримо, що спроби наступу можуть десь бути, то наша розвідка, Генеральний штаб, наші партнери говорять, що це може бути схід і південь", - додав він.

Міністр оборони заявив, що окупанти не підуть знову на Херсон, оскільки коли вони тікали, то "попалили всі мости і переправи".

"Повернутись через річку Дніпро назад в Херсон – це задача, як то кажуть, не просто навіть із зірочкою. Перекинути війська через річку під нашим вогнем, під нашим вогневим контролем, щоб захопити назад Херсон – це дивна історія", - пояснив Резніков.

Щодо Запорізького напрямку міністр сказав: "По суходолу, так. У них мрія – розширити сухопутний коридор на Крим, щоб продовжити постачання. Тому, звісно, ключові ризики: схід, південь, і після того вже – північ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головною загрозою НАТО є Росія. Україна єдина країна, яка має досвід боротьби з РФ. Які ще можуть бути аргументи щодо прийняття України до Альянсу, - Резніков