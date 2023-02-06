Новини

Прихильників "русского мира" затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

6 15722
сбу
Служба безпеки України в Кіровоградській області викрила двох проросійських пропагандистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Управління СБ України в Кіровоградській області.

"Місцевий мешканець - колишній пілот цивільної авіації та переселенка з тимчасово окупованих територій в соціальних мережах поширювали матеріали, що містять ідеї так зв. "русского мира", виправдовування та визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та заклики знищувати всіх "бандерівців" в Україні", - йдеться в повідомленні. 

Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання інтернет-агітаторів, в ході яких виявлено та вилучено електронно-обчислювальну техніку, за допомогою якої здійснювалася протиправна діяльність. Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною агресії РФ проти України).

Операція з викриття проводилася Управлінням СБ України в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергового агітатора "русского мира" викрито в Івано-Франківську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прихильників русского мира затримано на Кіровоградщині, - СБУ 01
Прихильників русского мира затримано на Кіровоградщині, - СБУ 02
Прихильників русского мира затримано на Кіровоградщині, - СБУ 03

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Лугандонская мразота.
  • Hanka Panyanka
    треба починати їх вже вертати на родину, про яку вони так піклуються та забирати в них українське громадянство, яке їм не потрібно, нехай їдуть назад в ссср, в який-небудь усть-зажопинск за уралом, в тьму таракань й нехай там ******* свою срану навіки...
  • Яр Холодний
    Навіщо морочиться? Забрать паспорт та інші документи Мовчки вивезти на "нейтралку" і дать підсрачника! Я не уявляю, яким чином вони зможуть його відновить та повернуться в Україну Нашим усім "робить морду кірпічом" і не пускать назад, як "людей без визначеного місця проживання та невизначеною ідентифікацією" Хай в Росії їм притулок дають - раз вони її так ******* Але робить усе МОВЧКИ - без розголосу! "РОЗГОЛОС" піде сам Біленко пам"ятаєте? Викладачку київського ВУЗУ? Де вона? Поїхала в Росію і скавчала потім, що вона там нікому не потрібна!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини