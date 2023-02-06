Прихильників "русского мира" затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України в Кіровоградській області викрила двох проросійських пропагандистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБ України в Кіровоградській області.

"Місцевий мешканець - колишній пілот цивільної авіації та переселенка з тимчасово окупованих територій в соціальних мережах поширювали матеріали, що містять ідеї так зв. "русского мира", виправдовування та визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та заклики знищувати всіх "бандерівців" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання інтернет-агітаторів, в ході яких виявлено та вилучено електронно-обчислювальну техніку, за допомогою якої здійснювалася протиправна діяльність. Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною агресії РФ проти України).

Операція з викриття проводилася Управлінням СБ України в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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