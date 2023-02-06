Сирський про обстановку у Бахмуті: Битва триває, ми перетворили район на неприступну фортецю

Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу - місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів.

"Ми використовуємо всі можливості - як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває..." - констатував Сирський.

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