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Сирський про обстановку у Бахмуті: Битва триває, ми перетворили район на неприступну фортецю

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бахмут
Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу - місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів.

"Ми використовуємо всі можливості - як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває..." - констатував Сирський.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Олекса Лось
    орки лезут как тараканы - ВСУ ****** быдло аж стволы плавятся...
  • Виталий 6b40280c
    Не приступная крепость? Ну-ну... Наверное западные разведки глупые, не знаю чего то и по этому советуют вывести от туда войска, не сжигать резервы и не ждать окружения.
  • Светлана Круп
    Якщо реальний ризик оточення, краще вивести війська, а не повторювати Маріуполь. На забаганки зеленого підора - плювати, життя військових - головне.
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