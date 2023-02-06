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В боях за Україну загинув студент-філолог КНУ ім. Шевченка Андрій Лісяк

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лисняк
На донецькому напрямку загинув студент Навчально-наукового інституту КНУ Шевченка філології Андрій Лісяк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КНУ Шевченка.

"Успішний та наполегливий, він склав літню сесію, але не встиг захиститися - пішов на фронт. Після перемоги мав намір захистити бакалаврську", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, Андрій Лісяк вступив до КНУ у 2018 році на освітню програму "Мова і література гінді та переклад, англійська мова", а у 2019 році перевівся на освітню програму "Німецька філологія та переклад, англійська мова".

Утім з початком повномасштабного вторгнення Андрій Лісяк разом із батьком пішли у тероборону Києва. З літа воював у 110 бригаді ТрО на Донецькому напрямку.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Сумно, Слава Герою і щире співчуття рідним і близьким.
  • Сайко Костя 974ace5e
    Шана 🇺🇦
  • Алекс Мышкевич
    R.I.P. Воїну!
    Герою Слава!

    співчуття рідним.

    знову загинув молодий і найкращий....
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