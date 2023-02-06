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Україна готова відправити до Туреччини велику групу рятувальників, - Кулеба

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туреччина
Україна готова направити до Туреччини рятувальників для допомоги в ліквідації наслідків катастрофічного землетрусу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти відреагувати на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їх розгортання", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб. 

Також читайте: Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків землетрусу, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Vladimir Tšerkasov 85f7ea2a
    а своим нечем заняться ?
  • володимир омельянов
    В нас кожен день гинуть військові і цивільні, кожен день знищуются житлові будинки і інфраструктура,співчуття Туречині ,але нашим посадовцям треба думати що в нас війна і мільйони постраждалих.
  • Breaking Bad
    Особливо ти тут так проливаєш свою віртуальну кров, що аж страшно, весь монітор заляпав )
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