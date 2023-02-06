Україна готова відправити до Туреччини велику групу рятувальників, - Кулеба
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Україна готова направити до Туреччини рятувальників для допомоги в ліквідації наслідків катастрофічного землетрусу.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти відреагувати на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їх розгортання", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб.