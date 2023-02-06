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Росія використала приблизно 660 дронів Shahed і очікує на нову поставку, - Скібіцький

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дрони,шахед
У РФ є проблеми з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів".

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів", - йдеться в повідомленні.

Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Варто розуміти також, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

"Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО - це підтверджують і наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту. Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об’єктів", - додав він.

Як повідомив Скібіцький, зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони здійснювали пуски з Криму.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Рузьге!
    Войну.
    Таким.
    Образом.
    Не выиграть!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Єфективна зброя. За 20 мільйонів доларів кацапи порушили нашу багатомільярдну енергосистему. Невже ніхто з західник країн так і не спромігся виготовляти щось подібне і в такій кількості як Іран?
  • Андрей Дятловский 2991024d
    Тому що вже не перший десяток років на таку атаку відповідь одна - піднімається авіація і змішує з гівном райони пуску, вироблення, штаби, склади та інші віськові об'єкти в радіусі ураження. Для Ізраілю, наприклад, це постійна практика. А в такий позиції, в яку поставили нас, ніхто ніколи ще не бував.
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