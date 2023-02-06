Росія використала приблизно 660 дронів Shahed і очікує на нову поставку, - Скібіцький

У РФ є проблеми з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів".

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів", - йдеться в повідомленні.

Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Варто розуміти також, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

"Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО - це підтверджують і наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту. Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об’єктів", - додав він.

Як повідомив Скібіцький, зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони здійснювали пуски з Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників, - The Wall Street Journal