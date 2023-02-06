Росіяни продовжують вести розвідку на південному напрямку, але критичних змін не відбувається, - ОК "Південь"

Російські загарбники продовжують диверсійними групами "промацувати" оборону українських захисників у бік Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Критичних змін не відбувається, але ми пам'ятаємо, що перебуваємо в умовах гібридної війни, і будь-які інформаційні повідомлення, особливо такі, що можуть викликати резонанс у суспільстві, також можуть бути певною зброєю. Тому усвідомлюючи, що основні зусилля ворога цілком імовірно будуть сконцентровані саме на східному напрямку, ми розуміємо, що південь залишається в пріоритеті ворога. І досить потужні сили ще до цього наступу були накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо, що продовжується і розвідка, і аеророзвідка, у тому числі з використанням човнів, які вони віджали у місцевого населення. Вони продовжують потроху диверсійними групами промацувати нашу оборону у бік Дніпра і, намагаючись там обладнати свої наглядові пости, знову втратили два катери та дві ДРГ за цю ніч", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, інтенсивність ворожої розвідки не зростає, у тому числі у зв'язку зі складними погодними умовами.

"Вона (розвідка. - Ред.) не така інтенсивна, тому що на нашому боці навіть Нептун, і це не лише вогнева установка, а й бог морів, бо шторм дуже потужний, південні регіони давно вже не чули такого десь 5-6 балів - для Чорного моря це дуже потужно. Вітер поривчастий, дуже сильний, тому використання надводних способів, наприклад, для ДРГ, дуже критично, і, в тому числі за підтримки нашої артилерії, виявляється навіть летальним", - наголосила речниця ОК "Південь".

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