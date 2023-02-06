В уряді Норвегії пропонують виділити на допомогу Україні 6,5 млрд євро протягом 5 років

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре хоче, щоб Стортинг (парламент) виділив Україні 75 млрд норвезьких крон (6,5 млрд євро) в межах антикризового пакету протягом п’яти років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє NRK.

Лідери Стортингу у понеділок зустрічаються для обговорення пакету допомоги. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум представлять пакет лідерам парламенту.

Він включає в себе як грошову допомогу, так і допомогу зброєю Україні, а також допомогу іншим країнам, які постраждали від наслідків війни. Пакет є результатом бюджетної угоди між правлячими партіями - Лейбористською партією та Центристською партією і SV - минулої осені.

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