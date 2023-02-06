Чотирьох експравоохоронців Запорізької області, які допомагають окупантам грабувати людей, обвинувачують у державній зраді, - ДБР

ДБР завершило досудове розслідування щодо 4-х правоохоронців із Запорізької області, які прислужують загарбникам та грабують населення на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо чотирьох колишніх правоохоронців із Запорізької області, які прислужують загарбникам та грабуються населення на тимчасового окупованих територіях. Обвинувальні акти направлено до суду.

З перших днів тимчасової окупації Мелітопольського району Запорізької області четверо колишніх правоохоронців з селища Веселе зрадили присязі, відкрито підтримали дії загарбника та стали служити у так званій "народной милиции", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зрадники наполегливо агітують інших громадян до співпраці з ворогом, погрожують буцегарнею або "депортацією", тим хто не згоден. А також проводили незаконні обшуки у місцевих жителів, відбирали в них майно на користь окупантів, патрулювали селище та створювали ілюзію контролю окупантами захоплених територій України. Крім того, фігуранти віддали загарбникам службовий позашляховик.

Експравоохоронців обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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