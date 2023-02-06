Вербувальники "Вагнера" почали по другому колу приїжджати в російські колонії, - росЗМІ

З кінця 2022 року вербувальники "ПВК Вагнера" почали вдруге об’їжджати російські колонії, звідки навесні та восени вже набирали ув’язнених для участі у війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медиазона".

Засуджені розповіли виданню, що тепер вербування відбувається в менш урочистій обстановці: вся колонія більше не вишиковується на плацу, а Пригожин не прилітає на гелікоптері.

Так, у грудні на зустріч із вербувальником у башкирській ВК-16 ув'язнені ходили за власним бажанням.

"Коли він почав розповідати, що зараз ваші звільняються, і їм потрібна заміна, дискусія почалася у нього з зеками. І один конкретний йому, як мовиться у в'язниці, по очах вдарив, запитав: "Скільки відсотків живих залишилося з тих наших, які поїхали?". На цьому він почав запаинатися, нічого не міг відповісти і взагалі закінчив свою промову", - каже співрозмовник. За його словами, якщо вперше з усього регіону виїхало більше тисячі людей, то вдруге - лише 340.

У ВК-4 у Плавську під Тулою другий набір добровольців пройшов у листопаді, сказав ще один засуджений. За його оцінкою, вперше на війну записалося близько 300 осіб, а вдруге - вдвічі менше.

Правозахисник та колишній політв'язень Іван Асташин писав, що вербувальники знову приїжджають у табори Мордовії: "Вдруге представники ПВК "Вагнер" відвідали ВК-10 особливого режиму, де цього разу до лав армії Пригожина записалося близько 60 засуджених".

"Останнього разу (наприкінці минулого року) зв'язувалася людина, яка перебуває під Бахмутом. Він сказав, що шкодує, що поїхав туди. Казав, що 20% живі з тих, які звідси поїхали", - каже один із співрозмовників "Медіазони".

На цьому фоні пов'язані з Пригожиним медіа почали розповідати про ув'язнених, які вижили в Україні та повернулися на волю. У деяких колоніях вербувальники обіцяли привезти для агітації ув'язнених.

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