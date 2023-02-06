Росія сподівалася на бліцкриг в Україні, а має отримати Ватерлоо, - Моравецький

Росія сподівалася на швидку переможну війну в Україні, але завданням усього вільного світу має бути нищівна поразка Кремля. Для перемоги над Росією потрібно надати Україні максимальну допомогу і створити нову архітектуру безпеки на європейському континенті.

Про це під час Варшавскої конференції щодо надання допомоги Україні заявив в понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський прем’єр, донедавна у світі панувало переконання, що розвиток світової економіки є запорукою для процвітання народів. Натомість сьогодні треба знову повернутися до "політичного реалізму" і показати, що геополітика є важливішою за економіку.

"Співпраця Європи з Росією здавалася дешевою й ефективною доти, доки Путін не виставив відповідний рахунок. Це мали бути звичайні контракти на газ, а виявилися заставою, за яку Європа продала свою душу", - підкреслив польський прем’єр.

Моравецький наголосив, що Кремль зробив помилку, нападаючи на Україну. Утім, він припустив, що Путін міг би і перемогти в Україні, якби Європа була ще більш залежною від Москви.

"Героїчна боротьба українського народу зберегла не тільки саму Україну, але розбудила багато країн вільного світу з геополітичного сну. Війна в Україні не є свідченням сили Росії, але перевіркою сили Заходу. Вибір очевидний: або перемога Росії і поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації",- наголосив польський прем’єр.

Він зазначив, що Польща першою стала на боці Україні, і показала, що це війна не лише з Україною, а - за майбутнє Європи і вільного світу.

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"Росія сподівалася, що це буде бліцкриг, але цей план провалився. Однак це Захід і вільний світ мають зробити все можливе, щоб ця війна стала для Путіна Ватерлоо російського імперіалізму і колоніалізму",- підкреслив глава польського уряду.

Він підкреслив, що Росія веде з Україною тотальну війну: атакує цивільні об’єкти, вбиває жінок, дітей, знищує інфраструктуру і без підтримки таких країн, як Польща, Україні було би дуже складно.

Моравецький звернув увагу, що торік ніхто не вірив, що Росія може напасти на Україну, а рік після початку війни багато хто й надалі не хоче повірити, що незабаром можливий черговий масований наступ Росії.

"І багато хто й надалі не хоче повірити, що війна в Україні, якщо б вона, не дай Бог, була переможною для Росії, може бути прелюдією до нової агресії величезних масштабів і саме таким є задум Москви",- констатував глава польського уряду.

Моравецький підкреслив, що зараз не час на перемир’я, Україна і надалі потребує підтримки вільного світу. Таку допомогу в різних вимірах надає Польща, а з надії на перемогу має бути створено зовсім новий геополітичний лад.

"Перемога є ближчою не лише завдяки успіхам української армії, втомі російського ведмедя і санкціям, які починають діяти, а також тому, що велика частина вільного світу показала рішучість і непоступливість",- наголосив польський прем’єр.

Він додав, що для перемоги над Росією потрібно збудувати "повністю нову архітектуру безпеки у політичному, геополітичному, економічному та енергетичному вимірі".

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"Економічне відновлення України є необхідною умовою для безпеки усієї Європи. Україна сьогодні є твердинею свободи Європи, а інвестиції у зміцнення України є моральним обов’язком у твердих категоріях реальної політики",- наголосив Моравецький.

Польський прем’єр підкреслив, що Польща готова взяти на себе відповідальність за спільне формування нового світового ладу. Він зауважив, що недостатньо подолати росію, а "потрібно збудувати світ, в якому російський колоніалізм та імперіалізм не матимуть місця".

"Рік війни в Україні показав, що історія не є пасткою, з якої не можна вирватися, і що навіть український Давид може протидіяти російському Голіафу",- підкреслив глава уряду РП.

Він наголосив, що опір українців призвів до того, що вільний світ пробудився зі сну, висловивши сподівання, що це вже буде назавжди.