Російські загарбники завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС, - "Енергоатом"

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед "заїжджих гастролерів" – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. При цьому українські інструктори, які мають навчати на ньому, відмовилися від роботи на росіян, тому загарбники заблокували їм доступ до робочих місць.

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"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", - повідомляють в "Енергоатомі".

Разом з цим, зрадникам із ЗАЕС, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплату. Окрім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.

"Енергоатом" вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з РФ, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

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