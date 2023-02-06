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Зеленський може поїхати на саміт ЄС до Брюсселя, - Financial Times

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ЄС планує, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Financial Times.

Джерела видання наголосили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Згідно із запропонованим планом, Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту, що викликає занепокоєння з точки зору безпеки.

Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.

Ця поїздка стане, якщо відбудеться, другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення - Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так за кордон чоловікам зась! Чи він нечоловік?
  • 133133
    приватные выступления перед поочерёдно приезжающими гостями - это одно,

    а галаконцент - это совсем другие аплодисменты.

    для артиста это важно
  • Frol Fedoroff
    А не лячно залишати країну на Дермака ?
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