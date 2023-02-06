Гончарук перемогла в конкурсі на посаду директора Довженко-Центру

Конкурс на посаду генерального директора "Довженко-Центру" виграла Олена Гончарук. Таке рішення ухвалила комісія на засіданні 6 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про Держкіно оголосило 6 лютого.

Зазначається, що під час засідання конкурсної комісії були проведені співбесіди з кандидатами на посаду керівника Довженко-центру: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком, Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі у конкурсі.

Контракт з Гончарук має бути підписаний головою Держкіно упродовж двох місяців.

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Нагадаємо, Олена Гончарук з 2021 року керувала Довженко-Центром, а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно Довженко-Центру.

2 листопада 2022 року стало відомо, що очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від посади за результатами аудиту. Державне агентство України з питань кіно призначило на її місце Юлію Каждан. Тоді колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві — через "маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників".