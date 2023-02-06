Суховантаж, який прямував до України за агропродукцією, сів на мілину в Чорному морі

У Чорному морі, неподалік міста Шіле, що в провінції Стамбул, через негоду сів на мілину суховантаж, який тримав курс за зерном в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Türk.

"Через сильний вітер у провінції Стамбул о 23:30 вечора суховантаж TQ Ordu, який прямував за пшеницею із Ереглі, провінція Зонгулдак, в Україну, сів на мілину в районі Софулар, поблизу Шіле", – йдеться у повідомленні.

На борту суховантажу перебувають 23 члени екіпажу. На місце події для допомоги були направлені групи берегової охорони.

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