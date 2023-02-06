Вночі українські військові ліквідували дві ворожі ДРГ та два катери, - ОК "Південь"

На півдні українські військові ліквідували два ворожі катери з диверсійно-розвідувальними групами при спробі облаштування спостережних постів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що ворог не полишає південь, він залишається в пріоритеті ворога. Досить потужні сили ще до цього були накопичені на нашому напрямку", - сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни продовжують вести розвідку та аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які вони відібрали у місцевого населення.

"Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери й дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч", - повідомила речниця.

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