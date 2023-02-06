Рада підтримала дострокове припинення повноважень ексчлена ОПЗЖ Абрамовича
1 13813
Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Ігора Абрамовича.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. За - 317. Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще", - йдеться в повідомленні.
Парламентар зазначив, що у Раді залишилось 409 нардепів.
Нагадаємо, раніше Абрамович написав заяву про складання мандата.