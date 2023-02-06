Рада підтримала дострокове припинення повноважень ексчлена ОПЗЖ Абрамовича

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Ігора Абрамовича.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. За - 317. Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще", - йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що у Раді залишилось 409 нардепів.

Нагадаємо, раніше Абрамович написав заяву про складання мандата.

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