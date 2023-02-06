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Рада підтримала дострокове припинення повноважень ексчлена ОПЗЖ Абрамовича

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абрамович,игорь
Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Ігора Абрамовича.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. За - 317. Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще", - йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що у Раді залишилось 409 нардепів.

Нагадаємо, раніше Абрамович написав заяву про складання мандата.

Також читайте: Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ

Рада підтримала дострокове припинення повноважень ексчлена ОПЗЖ Абрамовича 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    А він що, особисто прибув??? Його хто-небудь живим бачив? Шо за увольнєнія по тєлєхвону?
    Чи сцить приїхати, щоб без повєсточок?
  • Сергій Спиридонов 3a4731b7
    Почитал про этого абрамовича, так там креста негде поставить в этой раде. Вот же скопище моральных уродов. 13 квартир, автопарк машин ,картины, бриллианты... Ну просто ртом и жопой хапают...
  • Алекс Скела
    Ігор Абрамович. понятно. А фаміліє яке?
    )))
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