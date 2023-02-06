Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією
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Верховна Рада підтримала постанову про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Рада Схвалила постанову #8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. ЗА - 333
Також схвалили #3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. ЗА -336", - йдеться в повідомленні.