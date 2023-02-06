Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада підтримала постанову про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада Схвалила постанову #8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. ЗА - 333



Також схвалили #3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. ЗА -336", - йдеться в повідомленні.

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