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Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

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пригожин
Верховна Рада підтримала постанову про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада Схвалила постанову #8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. ЗА - 333

Також схвалили #3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. ЗА -336", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербувальники "Вагнера" почали по другому колу приїжджати в російські колонії, - росЗМІ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • stavr
    ого)як "оперативно"
  • Олександр Дніпро
    Вагнерівці, яких врятував Зеленський,
    катують АЗОВЦІВ, яких зрадив Зеленський.
  • Анна Лукьянець
    Нарешті втілилися. Давно треба було вже це зробити.
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