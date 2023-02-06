Рейдери продовжують атаку на оборонне підприємство "Техімпекс", - засновник компанії

Рейдери змінили тактику в атаці на одного зі співвласників підприємства НВК "Техімпекс", яке займається ремонтом бронетехніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомив засновник і співвласник компанії Євген Ващілін.

Раніше він повідомляв, що компанію НВК "Техімпекс" повністю до своїх рук хочуть прибрати Ігор Терехов і Юрій Кравченко, які в часи Януковича отримали у власність 50% компанії і зараз контролюють її діяльність.

За словами Ващіліна, після того, коли їм не вдалося нейтралізувати його самого (через подання в міжнародний розшук, затримання в Польщі і спробу позбавити Ващіліна його частки в компанії), рейдери почали атаку на підприємство-партнер ВАК "Нова технологія", яке належить дружині Ващіліна. Саме на його потужностях НВК "Техімпекс" здійснює свою роботу.

НВК "Техімпекс" звернулося з позовом про стягнення з ВАК "Нової Технології" нібито 20 млн грн боргу за ремонт її приміщень у період липня 2014 – грудня 2019. Насправді ж, НВК "Техімпекс" не ремонтувало майно ВАК "Нова Технологія", а будувало свою власну нерухомість (нові цехи). Ващілін припускає, що документи про буцімто ремонт нерухомого майна ВАК "Нова технологія" могли підробити внаслідок отримання НВК "Техімпекс" доступу до приміщень, де зберігалася печатка ВАК "Нова Технологія" (обидва підприємства фактично розташовані за однією адресою).

Як зазначає Ващілін, в той час, коли він був затриманий у Польщі в 2019-2020 роках, рейдери заблокували ВАК "Нова технологія" доступ до цих приміщень, що триває по сьогоднішній день. Що стосується самої нерухомості ВАК "Нова Технологія", то вона була побудована ще до 2014 року і жодного ремонту не потребувала. Більше того, ця нерухомість, на сьогоднішній день, фактично перебуває в користуванні НВК "Техімпекс", за що НВК "Техімпекс" жодної оплати не здійснює.

Друга справа, яка є частиною атаки, - це спроба ліквідувати ВАК "Нова технологія" у процедурі банкрутства за підробленими документами. Зокрема, ідеться про два векселі на 5 млн грн та 15 млн грн, які буцімто ВАК "Нова Технологія" видало НВК "Техімпекс". На підприємстві наголошують, що у своїй фінансовій діяльності ніколи не використовували такий інструмент. Ващілін припускає, що ці документи могли підробити в той час, коли він був затриманий у Польщі в 2019-2020 роках.

Зараз тягнуться судові засідання за обома фактами – спробою стягнути з ВАК "Нова технологія" 20 млн грн боргу за неіснуючі роботи та намаганням визнати підприємство банкрутом.

Наступне засідання у справі про банкрутство слухатиметься завтра, 7 лютого, в Північному апеляційному господарському суді.

Справа щодо стягнення 20 млн грн – 8 лютого в Господарському суді Київської області.