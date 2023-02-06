Маємо 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. Інформація про жертви серед наших громадян не надходила, - МЗС
Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії.
Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних", - йдеться у повідомленні.
Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.
Ніколенко також нагадує, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.
Діє також "гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88.
Нагадаємо, У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб. Згодом стало відомо, що вдень 6 лютого було зафіксовано ще один землетрус у країні.