Маємо 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. Інформація про жертви серед наших громадян не надходила, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії.

Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних", - йдеться у повідомленні.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова відправити до Туреччини велику групу рятувальників, - Кулеба

Ніколенко також нагадує, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Діє також "гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб. Згодом стало відомо, що вдень 6 лютого було зафіксовано ще один землетрус у країні.