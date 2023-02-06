Рашисти створюють кадетські класи в школах на окупованій території Херсонщини, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять заходи, які спрямовані на підвищення іміджу військової служби у ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"У навчальних закладах Скадовського району на заняттях з допризовної підготовки юнаків проводиться агітація учнів 10-11 класів щодо вступу на військову службу до лав армії ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупаційна адміністрація у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах анонсувала створення кадетських класів у школах. З метою мотивації юнаків віком від 15 років поглиблено вивчати військову справу.

За попередньою інформацією, юнаки які мають відповідну підготовку отримають можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрадають атомників, які відмовляються працювати на Запорізькій АЕС, - Центр національного спротиву