Апеляційний суд залишив Мамая на посаді мера Полтави

Полтавський апеляційний суд залишив у силі рішення про те, щоб не відсторонювати від посади голову Полтавської громади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо підрозділів ЗСУ.

Про це повідомив прокурор Микола Верблюд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що під час закритого засідання 6 лютого суддя Валентин Томилко розглянув клопотання прокурора Верблюда про оскарження рішення Київського райсуду Полтави. Воно стосувалося відсторонення від посади голови Полтавської громади Олександра Мамая.

Клопотання прокуратури у суді відхилили. Голова громади залишиться на посаді.

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"Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні Верблюда залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Полтави щодо Мамая – без зміни. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає до вищої інстанції", - сказала суддя-спікерка Полтавського апеляційного суду Оксана Корсун.

Як повідомлялося, 29 грудня 2022 р. міському голові Полтави Олександру Мамаю оголосили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

20 січня Київський районний суд Полтави відмовився обмежувати свободу Мамая, водночас зобов’язавши останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого і прокурора у кримінальному провадженні. 23 січня той же суд не відсторонив мера від посади.