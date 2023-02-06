Німеччина передасть Україні танки Leopard-2 якнайшвидше, - уряд ФРН
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Німеччина виконає свою обіцянку щодо танків і передасть їх якомога швидше.
Про це заявив заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Федеральний уряд виходить з того, що обіцяні танки Leopard будуть доставлені швидко", - сказав він.
Бюхнер додав, що це буде незалежно від того, коли це зроблять інші партнери. Німеччина виконає свою обіцянку, але водночас сподівається, що це вдасться зробити разом з іншими країнами.
Він підтвердив, що "інтенсивні переговори" з іншими країнами, які планують також передати танки цього типу, ведуться постійно, але не став розкривати деталі.