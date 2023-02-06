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Німеччина передасть Україні танки Leopard-2 якнайшвидше, - уряд ФРН

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Німеччина виконає свою обіцянку щодо танків і передасть їх якомога швидше.

Про це заявив заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд виходить з того, що обіцяні танки Leopard будуть доставлені швидко", - сказав він.

Бюхнер додав, що це буде незалежно від того, коли це зроблять інші партнери. Німеччина виконає свою обіцянку, але водночас сподівається, що це вдасться зробити разом з іншими країнами.

Він підтвердив, що "інтенсивні переговори" з іншими країнами, які планують також передати танки цього типу, ведуться постійно, але не став розкривати деталі.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Only
    Ви, головне, хрести не замальовуйте - від них одних в кацапів будуть дупи розриватись!
  • Петро Якимчук c52484dc
    Головне щоб дєрмак про це не знав і мар'яна безмозгла з арачмонією!
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Шльоп-шльоп-шльоп, альйо, кацапчігі, це не Оля Полякова співає свою пісеньку, це шльопають гумові накладки на траках наших німецьких "Леопардів" по бруківці вулиць Львова, Луцька, Рівного, Чернівців, а незабаром і на Краснай та Дварцовой площадях тожа, - чекайте та обсирайтесь від жаху, суки козломорді, хатєлі пафффтаріть, - пааалючіцє срані онуки дєдєйваєвак 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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