Через аварію частина Рівного без світла, - мер Третяк
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Через аварію наразі без електропостачання частина Рівного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера Рівного Олександра Третяка.
Через аварію без електропостачання залишилися абоненти мікрорайонів: Мототрек, Автовокзал на Київській, Радіозавод, частково немає світла на вулицях Студентській, Степана Бандери, Драгоманова, 16 Липня, а також у Колоденці й Тайкурах.
Мер зазначає, що енергетики вже розпочали ремонт на місці аварії.
"Будь ласка, зберігайте спокій та терпіння. Працівники "Рівнеобленерго" роблять все, щоб відновити електропостачання якнайшвидше", - додав Третяк.
Також у місті не працює електротранспорт.