Через аварію частина Рівного без світла, - мер Третяк

Через аварію наразі без електропостачання частина Рівного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера Рівного Олександра Третяка.

Через аварію без електропостачання залишилися абоненти мікрорайонів: Мототрек, Автовокзал на Київській, Радіозавод, частково немає світла на вулицях Студентській, Степана Бандери, Драгоманова, 16 Липня, а також у Колоденці й Тайкурах.

Мер зазначає, що енергетики вже розпочали ремонт на місці аварії.

"Будь ласка, зберігайте спокій та терпіння. Працівники "Рівнеобленерго" роблять все, щоб відновити електропостачання якнайшвидше", - додав Третяк.

Також у місті не працює електротранспорт.

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