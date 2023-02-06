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СБУ затримала військового, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції Сил оборони

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сбу
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

Крім цього, зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

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У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • адвокат офіс
    Для таких треба відновити смертну кару
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна ублюдіна...
  • Alex Alex 3b1a281f
    5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

    шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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