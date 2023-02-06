СБУ затримала військового, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції Сил оборони
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.
За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.
Крім цього, зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.
У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Затриманий повністю визнав свою вину.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.