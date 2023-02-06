В Ізюмі розпочали перепоховання тіл ексгумованих жертв російської агресії

В Ізюмі на Харківщині почали перепоховання жертв російської агресії із масового захоронення, виявленого після деокупації міста.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Міська влада розпочала поховання тіл ексгумованих ізюмчан. Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса (колишня Некрасова) виділена окрема ділянка. В один день ховаємо 10-12 тіл. Весь процес відбувається у тісній взаємодії з рідними померлих", - поінформував Мацокін.

За його словами, на минулому тижні було поховано 10 тіл, цього тижня – 12.

"Витрати на поховання взяла на себе міська влада. Скільки буде тривати цей процес, поки що невідомо. Вічна пам’ять ізюмчанам, що загинули від рук російських вбивць. Вічна пам’ять ізюмчанам, життя яких забрала ця війна", - зазначив заступник міського голови.

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