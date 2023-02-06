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Українці подали вже понад 7000 заявок на вступ до лав "Гвардії наступу"

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гвардія
Уже 7188 добровольців подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок.

Про це у телеграмі поінформувала пресслужба "Гвардії наступу", інформує Цензор.НЕТ.

"Заявки у бригади "Гвардії наступу" станом на ранок 6 лютого: у ЦНАПи всього надійшло 3738 (за добу - 191) звернень. Було подано 627 заявок (20 за добу). Із них 348 (за добу 11) у Нацполіцію (бригада "Лють"); 134 (за добу 4) у ДПСУ ("Сталевий кордон") та 145 (за добу 5) у бригади НГУ", - зазначається у повідомленні.

Через сайт storm.mvs.gov.ua було подано 6130 анкет (за добу 1604). Відповідно до оприлюднених даних, загалом було подано 1616 заявок у Нацполіцію (за добу 411), 967 у Державну прикордонну службу України (за добу 274) та 3547 - у Національну гвардію України (за добу 919).

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У "Гвардії наступу" поінформували, що гаряча лінія загалом прийняла 1428 дзвінків (за добу 431). З них 452 заявок лишили у Нацполіцію (за добу 115), 416 - у ДПСУ (за добу 101) та 560 - у НГУ (за добу 215).

Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ України заявили про початок формування штурмових бригад "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії України.

Подати заявку на вступ можна через відповідний сайт, гарячу лінію або ЦНАП.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ян Сапега c7b3b5db
    я удивляюсь цинизму таких ублюдков как ты ... под любой новостью которая хоть как-то касается мобилизации ты воняешь ... здесь, в новости про добровольцев, которые пришли сами ... тоже плюшся желчью ....

    вообщем Ваня, мы уже поняли что ты рашистов будень встречать хлебом и солью .... еще и Наташку свою в позу раком поставишь, чтобы шешены ее, а не тебя нароком оприходовали
  • Oleg Zaporogec
    Хтось мені може пояснити, чому гвардія наступу підпорядковується Міністерству внутрішніх справ а не військовим?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Виклали б ще й поіменний список з адресами родин! Хіба це не є розголошенням військової таємниці?
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