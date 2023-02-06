Рада закликала МОК заборонити участь спортсменів з РФ та Білорусі в міжнародних змаганнях

Депутати Верховної Ради України звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою заборонити участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях. Також звернення нардепів було адресовано до парламентів країн світу, національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко.

"Поки триває війна, а росія знищує український народ, участь російських та білоруських спортсменів буде виглядати як підтримка війни та умиротворення агресора.

Парламент звернувся не тільки до МОК, але й до парламентів світу, національних олімпійських комітетів країн світу та міжнародних спортивні федерацій із закликом відредагувати та заборонити участь спортсменів цих двох країн до завершення збройної агресії проти України", - написав депутат.

Але окремо хочу зазначити, що ці спортсмени ще й активно підтримують путіна, беруть участь у кремлівських Z-концертах. Їм точно не місце на міжнародних змаганнях.

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Нагадаємо, МОК заявив про можливий допуск представників Росії та Білорусі до Олімпіади-2024. При цьому вони мають відповідати декільком критеріям, зокрема не виступати на підтримку війни в Україні.